Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Das Papier von Deutsche Bank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 30,26 EUR.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 30,26 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 30,36 EUR. Bei 30,27 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 906.131 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.09.2025 auf bis zu 32,21 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 6,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,46 EUR an.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 15,03 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 17,23 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,90 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

