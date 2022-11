Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag im Aufwind

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 9,85 EUR zu. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 9,86 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,78 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.341.612 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 10.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,64 EUR an. Mit einem Zuwachs von 32,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2022 bei 7,25 EUR. Mit einem Kursverlust von 35,88 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 13,09 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 11.08.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,33 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.214,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.650,00 EUR ausgewiesen.

Am 02.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 01.02.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2021 1,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

