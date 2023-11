Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagvormittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 10,49 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 10,49 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 10,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 10,47 EUR. Bisher wurden heute 130.174 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.01.2023 bei 12,36 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,80 Prozent. Am 24.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 24,29 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,66 EUR.

Am 25.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,56 EUR gegenüber 0,57 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.100,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.918,00 EUR in den Büchern standen.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 30.01.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,03 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

