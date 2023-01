Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank macht am Nachmittag Boden gut

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 11,06 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 11,14 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,90 EUR. Zuletzt wechselten 4.420.473 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 14,64 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Bei 7,25 EUR fiel das Papier am 03.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 52,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 13,66 EUR.

Am 26.10.2022 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,20 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,30 Prozent auf 6.918,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 02.02.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 01.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Deutsche Bank.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 1,21 EUR im Jahr 2021 aus.

