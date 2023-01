Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von Deutsche Bank legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 10,98 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 11,02 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 385.524 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.02.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,01 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2022 bei 7,25 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 51,41 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 13,66 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 26.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 6.918,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,30 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 02.02.2023 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 01.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 1,21 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

