Deutsche Bank im Fokus

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Mittwochvormittag

03.01.24 09:23 Uhr

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 12,51 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 12,51 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 12,55 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 406.864 Deutsche Bank-Aktien. Der Anteilsschein kletterte am 03.01.2024 auf bis zu 12,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,34 Prozent hinzugewinnen. Am 24.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 57,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 14,85 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 25.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,57 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 7.100,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.918,00 EUR erwirtschaftet worden. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Deutsche Bank am 01.02.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 2,01 EUR im Jahr 2023 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie XETRA-Handel: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu DAX aktuell: DAX zum Handelsstart mit Zuschlägen Dezember 2023: Die Expertenmeinungen zur Deutsche Bank-Aktie

