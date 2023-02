Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank legt am Mittag zu

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 11,48 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 11,59 EUR. Bei 11,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 8.086.300 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.02.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 21,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2022 bei 7,25 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 58,42 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 14,06 EUR angegeben.

Am 02.02.2023 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Beim Umsatz wurden 6.315,00 EUR gegenüber 6.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.04.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 25.04.2024.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,79 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie dennoch in Rot: Deutsche Bank 2022 mit Gewinnsprung - keine Details zu weiteren Aktienrückkäufen

DWS-Aktie knickt ein: DWS peilt nach hohem Mittelabfluss Wachstum bei Neukundengeldern an

Fat Finger-Trades - Die verheerenden Tippfehler an der Börse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Elpisterra / Shutterstock.com