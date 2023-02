Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Das Papier von Deutsche Bank legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 11,48 EUR. Bei 11,59 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,52 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12.106.524 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.02.2022 auf bis zu 14,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,59 Prozent hinzugewinnen. Am 03.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,25 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 58,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,06 EUR.

Am 02.02.2023 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.315,00 EUR umgesetzt, gegenüber 6.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q1 2023 wird am 27.04.2023 erwartet. Am 25.04.2024 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,79 EUR fest.

