Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gibt am Montagmittag nach

Deutsche Bank im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Minus bei 18,43 EUR.

Werte in diesem Artikel

Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 2,7 Prozent auf 18,43 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 18,39 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,55 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 3.761.317 Aktien.

Bei 19,63 EUR erreichte der Titel am 29.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 6,49 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.02.2024 (11,52 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 37,48 Prozent Luft nach unten.

Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,679 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,04 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 30.01.2025 vor. Mit einem EPS von 0,05 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Deutsche Bank mit 0,65 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde auf 7,22 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 54,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,74 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2025 veröffentlicht. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 29.04.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,78 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Analysten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Verluste

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Ende des Freitagshandels