Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank reagiert am Montagnachmittag positiv

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 21,07 EUR zu.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 21,07 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 21,12 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 20,53 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.475.414 Deutsche Bank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 21,12 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 0,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 12,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 41,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,450 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,679 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 21,19 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 30.01.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,22 Mrd. EUR – eine Minderung von 54,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15,74 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Deutsche Bank am 29.04.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 29.04.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,80 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

