Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Vormittag tiefer

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 20,54 EUR.

Um 09:07 Uhr fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 20,54 EUR ab. Die Deutsche Bank-Aktie sank bis auf 20,49 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 20,53 EUR. Bisher wurden heute 405.305 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.02.2025 bei 20,90 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 1,75 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 12,27 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 40,26 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,679 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,19 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Am 30.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 54,10 Prozent auf 7,22 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 15,74 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Deutsche Bank am 29.04.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 29.04.2026.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,80 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

