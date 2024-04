Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 14,86 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 2,0 Prozent auf 14,86 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 14,87 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,58 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.842.654 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 14,78 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 0,57 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 8,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.06.2023). Abschläge von 40,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,656 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,77 EUR.

Am 01.02.2024 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,92 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.684,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 6.315,00 EUR eingefahren.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 vorlegen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 24.04.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,15 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

