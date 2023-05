Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verliert am Mittag

Um 11:48 Uhr ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 9,58 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie sank bis auf 9,54 EUR. Bei 9,73 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 2.161.234 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 22,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,14 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,36 EUR.

Deutsche Bank gewährte am 02.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,92 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,82 Prozent zurück. Hier wurden 6.315,00 EUR gegenüber 7.328,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 26.07.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 24.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,96 EUR fest.

