Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verteuert sich am Mittag

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 9,73 EUR zu.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 9,73 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 9,74 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,66 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.316.757 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.01.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 27,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 7,25 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2022). Abschläge von 25,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 14,28 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 27.04.2023. Das EPS belief sich auf 0,61 EUR gegenüber 0,55 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.680,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 7.328,00 EUR eingefahren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 26.07.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 24.07.2024 dürfte Deutsche Bank die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,99 EUR fest.

