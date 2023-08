Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

So entwickelt sich Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 9,86 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 9,86 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 9,92 EUR. Bei 9,78 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 5.334.830 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.01.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 25,39 Prozent zulegen. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,25 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 26,47 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,55 EUR aus.

Am 27.04.2023 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,55 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.680,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7.328,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2023 veröffentlicht. Deutsche Bank dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 1,97 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Analysten sehen für Deutsche Bank-Aktie Luft nach oben

Commerzbank-Aktie tiefer: Commerzbank gliedert Vermögensverwaltung teilweise in Tochterfirma aus

Deutsche Bank-, Commerzbank-Aktie & Co.: Deutsche Geldhäuser bei EU-Bankenstresstest eher schwach aber besser als vor zwei Jahren