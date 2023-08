Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 9,87 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 9,87 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 9,88 EUR. Bei 9,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 480.104 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2023 markierte das Papier bei 12,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 7,25 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 26,54 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,55 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,55 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 7.680,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.328,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,80 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Deutsche Bank am 25.10.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 23.10.2024.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.



