Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank legt am Freitagmittag zu

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 10,67 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 10,76 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 10,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 3.135.395 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.01.2023 bei 12,36 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2023 (7,95 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 25,51 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,66 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 25.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 7.100,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.918,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,63 Prozent gesteigert.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 2,03 EUR im Jahr 2023 aus.

