Deutsche Bank Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Bank am Freitagvormittag zu

Deutsche Bank im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 10,70 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 10,70 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,71 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,65 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 670.270 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.01.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 15,58 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2023 bei 7,95 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 14,66 EUR angegeben.

Am 25.10.2023 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,56 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,57 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,63 Prozent auf 7.100,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.918,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Deutsche Bank die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,03 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Immobiliensektor profitiert: Hoffnung auf US-Zinsgipfel belastet Banken

Analysten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen