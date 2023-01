Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank steigt am Mittag

Um 12:22 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,3 Prozent auf 11,59 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 11,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,11 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.161.294 Deutsche Bank-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,64 EUR) erklomm das Papier am 10.02.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Am 03.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 13,66 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 26.10.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,57 EUR, nach 0,20 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.918,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 6.000,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 02.02.2023 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Am 01.02.2024 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,21 EUR fest.

