Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,7 Prozent auf 11,63 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 11,68 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,11 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.799.657 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 14,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2022). Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 20,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.10.2022 (7,25 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 60,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 13,66 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 26.10.2022. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,20 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.918,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 6.000,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 02.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 01.02.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2021 1,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

