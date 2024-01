Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag gefragt

Deutsche Bank im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Deutsche Bank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 12,33 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 11:48 Uhr 0,6 Prozent. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,28 EUR. Zuletzt wechselten 1.328.530 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 03.01.2024 markierte das Papier bei 12,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 1,78 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,95 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 35,55 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,85 EUR aus.

Deutsche Bank gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,56 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,57 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 7.100,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.918,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,63 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Deutsche Bank am 01.02.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 30.01.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,01 EUR in den Büchern stehen haben wird.

