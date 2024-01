Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Vormittag stärker

So entwickelt sich Deutsche Bank

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Zuletzt wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 12,28 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 12,28 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,31 EUR zu. Bei 12,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 256.198 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,55 EUR erreichte der Titel am 03.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,95 EUR. Mit einem Kursverlust von 35,28 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 14,85 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 25.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,56 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.100,00 EUR – ein Plus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 6.918,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Deutsche Bank am 01.02.2024 vorlegen. Deutsche Bank dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.01.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2023 2,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

