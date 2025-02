Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag leichter

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 18,18 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 18,18 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 18,04 EUR nach. Bei 18,43 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.070.330 Deutsche Bank-Aktien.

Bei 19,63 EUR erreichte der Titel am 29.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,52 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,679 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 21,04 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 30.01.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 54,10 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,22 Mrd. EUR im Vergleich zu 15,74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 29.04.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 29.04.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2025 2,79 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

