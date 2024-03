Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 12,50 EUR.

Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 12,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 12,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,56 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 241.134 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.02.2024 bei 12,92 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,31 Prozent. Bei 7,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,451 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,69 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Am 01.02.2024 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,92 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,84 Prozent auf 6.684,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.315,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 25.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 24.04.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,16 EUR fest.

