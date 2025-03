Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit kräftigen Verlusten

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 6,2 Prozent auf 19,65 EUR.

Um 15:46 Uhr fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 6,2 Prozent auf 19,65 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Bank-Aktie ging bis auf 19,64 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,58 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.649.070 Deutsche Bank-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2025 auf bis zu 21,12 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,27 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 37,55 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,679 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,19 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 30.01.2025 vor. Mit einem EPS von 0,05 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Deutsche Bank mit 0,65 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 54,10 Prozent auf 7,22 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 15,74 Mrd. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 29.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,80 EUR je Aktie belaufen.

