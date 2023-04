Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank legt am Dienstagmittag zu

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 9,58 EUR. Bei 9,60 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,51 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.078.876 Deutsche Bank-Aktien.

Am 30.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,36 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 22,47 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2022 bei 7,25 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,09 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 02.02.2023 vor. Beim Umsatz wurden 6.315,00 EUR gegenüber 6.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.04.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 25.04.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats März

Angst vor einer Finanzkrise: Was sind eigentlich diese Kreditausfallversicherungen Credit Default Swaps?

Deutsche Bank-Aktie in Grün: Gewerkschaft Verdi ruft bei Deutsche-Bank-Tochter Keba zum Streik auf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com