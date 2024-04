Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank reagiert am Donnerstagvormittag positiv

So entwickelt sich Deutsche Bank

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 14,93 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 14,93 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 14,96 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,92 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 341.558 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 0,17 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,90 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 40,37 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,450 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,656 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,77 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Am 01.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,92 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 6.684,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.315,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2024 veröffentlicht. Am 24.04.2025 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,15 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

