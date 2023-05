Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verbilligt sich am Mittag

Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,7 Prozent auf 9,50 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie bis auf 9,46 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.308.734 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,36 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 23,14 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2022 bei 7,25 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,36 EUR.

Am 27.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.328,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.680,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 26.07.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 24.07.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,96 EUR je Aktie belaufen.

