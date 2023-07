Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag nahe Nulllinie

Deutsche Bank im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Die Deutsche Bank-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 9,73 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Bank-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 9,73 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,79 EUR zu. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,69 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.041.543 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.01.2023 bei 12,36 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,00 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,25 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 34,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 14,28 EUR.

Am 27.04.2023 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.328,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.680,00 EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Deutsche Bank am 26.07.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 24.07.2024.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,99 EUR je Aktie.

