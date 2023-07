Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit Kurseinbußen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 9,67 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 9,67 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Bank-Aktie ging bis auf 9,66 EUR. Bei 9,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.083.553 Stück gehandelt.

Am 30.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,36 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,88 Prozent. Bei 7,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 25,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 14,28 EUR.

Deutsche Bank veröffentlichte am 27.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 7.680,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 7.328,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 24.07.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,99 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

