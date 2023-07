Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank reagiert am Dienstagvormittag positiv

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 9,75 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 9,75 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,77 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 254.920 Deutsche Bank-Aktien.

Am 30.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,25 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,28 EUR.

Am 27.04.2023 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 EUR gegenüber 0,55 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,80 Prozent auf 7.680,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.328,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 26.07.2023 erwartet. Am 24.07.2024 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,99 EUR je Aktie.

