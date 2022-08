Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 8,72 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 8,73 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,61 EUR. Zuletzt wechselten 2.696.575 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 14,64 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.07.2022 bei 7,53 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 13,17 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 27.04.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 7.328,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.214,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2022 erfolgen. Schätzungsweise am 25.10.2023 dürfte Deutsche Bank die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2021 1,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

