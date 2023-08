Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagmittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 10,04 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 10,04 EUR. Bei 10,08 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,07 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.662.162 Deutsche Bank-Aktien.

Am 30.01.2023 markierte das Papier bei 12,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,08 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2022 bei 7,25 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,83 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,55 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 27.04.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,61 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.328,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.680,00 EUR ausgewiesen.

Am 25.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 23.10.2024 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,97 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

