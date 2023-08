Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 10,03 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 10,03 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 10,08 EUR. Bei 10,07 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 4.484.044 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 12,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.01.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,23 Prozent. Bei 7,25 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 27,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,55 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Am 27.04.2023 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,55 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.680,00 EUR im Vergleich zu 7.328,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 23.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 1,97 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Commerzbank-Aktie tiefer: Commerzbank gliedert Vermögensverwaltung teilweise in Tochterfirma aus

Deutsche Bank-, Commerzbank-Aktie & Co.: Deutsche Geldhäuser bei EU-Bankenstresstest eher schwach aber besser als vor zwei Jahren

DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Deutsche Bank abgeworfen