Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Deutsche Bank-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 10,08 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Bank-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 10,08 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 10,17 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 10,08 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,14 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.870.050 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,36 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 22,59 Prozent wieder erreichen. Bei 7,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 28,11 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,65 EUR.

Am 26.07.2023 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,33 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 7.409,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.650,00 EUR umgesetzt.

Am 25.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Deutsche Bank veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 23.10.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 1,98 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Deutsche Bank eingefahren

Deutsche Bank-Depot im 2. Quartal 2023: Das waren die US-Beteiligungen der Deutschen Bank im vergangenen Jahresviertel

Deutsche Bank-Aktie: Experten empfehlen Deutsche Bank im August mehrheitlich zum Kauf