Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Deutsche Bank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 30,16 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 30,16 EUR zu. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 30,24 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,84 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 1.756.447 Stück.
Bei 32,09 EUR erreichte der Titel am 25.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,40 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,81 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,680 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,00 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,49 EUR.
Deutsche Bank veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,77 Prozent zurück. Hier wurden 15,03 Mrd. EUR gegenüber 17,23 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,90 EUR je Aktie aus.
Analysen zu Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|27.08.2025
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|25.07.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|14.08.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|25.07.2025
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.2025
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.07.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|24.07.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|17.07.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|12.08.2024
|Deutsche Bank Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.07.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|04.07.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|03.02.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|06.01.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
