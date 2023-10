Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank fällt am Mittwochnachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 9,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 9,90 EUR ab. Die Deutsche Bank-Aktie sank bis auf 9,61 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 9,79 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 9.517.842 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2022 auf bis zu 7,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 23,23 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,65 EUR.

Am 26.07.2023 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,33 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,41 Prozent auf 7.409,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.650,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q3 2023 wird am 25.10.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,99 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX liegt schlussendlich im Minus

DAX-Handel aktuell: DAX liegt letztendlich im Minus

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt letztendlich