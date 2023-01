Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 11,54 EUR. Das Tagestief markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 11,47 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,71 EUR. Bisher wurden heute 2.935.741 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Bei 14,64 EUR markierte der Titel am 10.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 21,18 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 7,25 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2022). Abschläge von 59,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 13,66 EUR an.

Am 26.10.2022 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 0,20 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 6.918,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.000,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 02.02.2023 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 01.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 1,21 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Banken-Aktien weiter gefragt: Commerzbank-Aktie steigt zeitweise auf höchsten Stand seit 2018

Umfrage im Auftrag des Bundesverbandes deutscher Banken: Anleger suchen für 2023 sichere Investments

Deutsche Bank-Aktie steigt: Deutsche Bank und JPMorgan beantragen Abweisung von US-Klagen wegen Epstein-Geschäften

