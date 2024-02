Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank büßt am Nachmittag ein

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 12,59 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 12,59 EUR ab. In der Spitze büßte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 12,57 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,90 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 5.917.437 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.02.2024 bei 12,92 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Am 24.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 14,65 EUR angegeben.

Deutsche Bank gewährte am 01.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,67 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,92 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.684,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.315,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Deutsche Bank veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 24.04.2025.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,15 EUR je Aktie.

