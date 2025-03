Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank haussiert am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,9 Prozent auf 20,50 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,9 Prozent auf 20,50 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 20,57 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.114.404 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei 21,12 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 12,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 40,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,450 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,679 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,19 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 30.01.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 7,22 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 54,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 15,74 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 29.04.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,80 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

