Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zieht am Vormittag an

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 9,43 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 9,43 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,35 EUR. Bisher wurden heute 565.894 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Am 30.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,36 EUR an. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 23,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,25 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 30,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,10 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 02.02.2023 vor. Umsatzseitig wurden 6.315,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 6.000,00 EUR umgesetzt.

Am 27.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 25.04.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2023 1,95 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

