Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagvormittag schwächer

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 14,67 EUR abwärts.

Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 2,0 Prozent auf 14,67 EUR ab. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 14,58 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 822.705 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Bei 15,04 EUR markierte der Titel am 04.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 2,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 8,90 EUR fiel das Papier am 27.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 39,33 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,656 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 14,77 EUR angegeben.

Deutsche Bank ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,92 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.684,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.315,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q1 2024 wird am 25.04.2024 erwartet. Am 24.04.2025 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,16 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

