Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagnachmittag im Minus

05.09.25 16:09 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagnachmittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 30,11 EUR abwärts.

Die Deutsche Bank-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 30,11 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 30,01 EUR. Bei 30,42 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 2.459.517 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,09 EUR) erklomm das Papier am 25.08.2025. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 6,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,81 EUR am 12.09.2024. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 117,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,680 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,49 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 24.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,49 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 15,03 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 17,23 Mrd. EUR umsetzen können.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,90 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

