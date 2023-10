Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag schwächer

Deutsche Bank im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 9,84 EUR.

Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 9,84 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 9,82 EUR ein. Mit einem Wert von 9,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 1.370.978 Stück.

Am 30.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 25,63 Prozent wieder erreichen. Am 13.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,60 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 29,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,65 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 26.07.2023. Es stand ein EPS von 0,19 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,33 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.409,00 EUR – ein Plus von 11,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 6.650,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 23.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 1,99 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen

Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich im Plus

Gewinne in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im LUS-DAX