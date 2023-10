Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Deutsche Bank-Kurs

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 9,98 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 9,98 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,01 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,98 EUR. Zuletzt wechselten 186.788 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Bei 12,36 EUR markierte der Titel am 30.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 19,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,60 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 23,92 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,65 EUR aus.

Am 26.07.2023 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. In Sachen EPS wurden 0,19 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,33 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,41 Prozent auf 7.409,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.650,00 EUR erwirtschaftet worden.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 23.10.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,99 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen

Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich im Plus

Gewinne in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im LUS-DAX