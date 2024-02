Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag nahe Vortagesschluss

Blick auf Deutsche Bank-Kurs

Die Aktie von Deutsche Bank hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Deutsche Bank-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 12,47 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Bank-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 12,47 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,57 EUR aus. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Bank-Aktie ging bis auf 12,39 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,54 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.185.193 Stück gehandelt.

Bei 12,92 EUR erreichte der Titel am 05.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 3,58 Prozent Luft nach oben. Bei 7,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 36,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,65 EUR.

Am 01.02.2024 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,92 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.684,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.315,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Deutsche Bank am 25.04.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 24.04.2025.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,15 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

