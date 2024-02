Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 12,50 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 12,50 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 12,57 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 188.580 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 3,34 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2023 bei 7,95 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,65 EUR.

Deutsche Bank veröffentlichte am 01.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,92 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6.684,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.315,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 24.04.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,15 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

