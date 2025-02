Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 18,61 EUR zu.

Um 15:53 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 18,61 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 18,65 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,22 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.466.725 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,63 EUR) erklomm das Papier am 29.01.2025. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 5,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 11,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 38,09 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,679 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 21,19 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 30.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 54,10 Prozent auf 7,22 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 15,74 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet. Deutsche Bank dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.04.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

