Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Deutsche Bank hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Deutsche Bank-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 12,62 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der Deutsche Bank-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 12,62 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,64 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 12,46 EUR. Bei 12,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.370.776 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,92 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 7,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 37,06 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,451 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,69 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 01.02.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 EUR, nach 0,92 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 6.684,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.315,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 24.04.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,16 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

