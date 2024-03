Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Vormittag ins Minus

So bewegt sich Deutsche Bank

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 12,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,0 Prozent auf 12,50 EUR ab. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 12,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 418.955 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 05.02.2024 markierte das Papier bei 12,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 3,33 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2023 bei 7,95 EUR. Mit einem Kursverlust von 36,45 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,451 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,69 EUR an.

Am 01.02.2024 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,92 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 6.684,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 6.315,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Deutsche Bank am 25.04.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 24.04.2025 dürfte Deutsche Bank die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,16 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie dennoch mit Gewinnen: Warnstreik bei der Deutsche Bank-Tochter Postbank ab Mittwoch

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Start im Minus

XETRA-Handel DAX sackt zum Start ab